SON DAKİKA HABERİ: TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 1'i ağır 19 yaralı

Son dakika haberi! Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu. Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti. Saldırıdan hemen sonra Jandarma özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı.

Teröristlerin gasp ettiği taksi, daha sonra çekiciyle bölgeden götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK İHTİMALLE PKK YAPTI



Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili Bilkent Şehir Hastanesinde açıklamalarda bulundu.



Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 7 hastanın 4'ünü ziyaret ettiklerini belirterek, "İkisi bizim polis özel harekattan arkadaşlarımız. 4'ünün de durumu gayet iyi. Arkadaşlar maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Az önce de ifade ettim, 7 yaralımız burada yatıyor" dedi.



Bir hastanın taburcu olduğunu, 2 kişinin daha taburcu olmak üzere olduğunu belirten Yerlikaya, "19 yaralımızın tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımızın tedavileri devam ediyor. 2'si ağır, birisi az önce de ifade ettiğim gibi bu hastanemizde. Birazdan da Etlik Şehir Hastanemize gideceğiz. Bir ağır yaralımız da orada. Her birine geçmiş olsun diyorum. Dua ediyoruz. Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın diyoruz. Hekimlerimize başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve İl Sağlık Müdürümüze ben teşekkür ediyorum."



TÖRÖRİSTLERİN KİMLİKLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR



Yerlikaya, biri kadın, biri erkek 2 teröristin ölü olarak ele geçirdiğini belirterek, saldırıyı "büyük ihtimalle PKK'nın yaptığını" ifade etti.



Yerlikaya, şunları söyledi:



"Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör hükmünün yaptığı, bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim ben, Savunma Bakanımızın açıklamalarını da işittik. Çünkü biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntülerden de büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili.



- Değerlendirmemiz bu. Ama kimlik tespitlerinin ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekrar sizlerle paylaşacağız. Alçak hain terör örgütüne lanet diyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz.



- Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekle kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecindeki olan bütün yararlarımıza da Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



Terör saldırısı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

BAKANLAR YARALILARI ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saldıya ilişkin, "Taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan diğerleri TUSAŞ görevlileri onlarla ilgili de isimleri kamuoyuna birazdan paylaşılacak. Polisimizden bildiğim kadarıyla şehit yok yedi yaralıımız var ama durumları iyi tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor ne olur ne olmaz diye müşahade altında tutuluyorlar. 1 ağır yaralımız var." diye konuştu.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şunları söyledi: "Yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin durumu iyi, şifa ile inşallah taburcu edeceğiz." SALDIRIDA ŞEHİT OLANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

BAKAN GÜLER: "BU YAPILANLARIN ACILARINI MİSLİYLE ÇIKARACAĞIZ"



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız." açıklaması yaptı. Güler şunları söyledi:



"Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız. Bunu harkes görecek hiç merak etmeyin" TERÖRİSTLER GÜVENLİK KAMERASINDA Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor. Taksiyi teröristin birisi kullandı. Birisi kadın iki teröristin, taksiyi kaçırdıkları belirtiliyor. Taksi şoförünün akibeti ilk anda belirlenemedi, daha sonra yapılan araştırmada, teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksiyi vurup, arka koltuğu yatırdıkları anlaşıldı. Taksi şoförünün isminin Murat Arslan olduğu bildirildi. Teröristlerin, taksi durağından aracına binip şehire gitmek istediklerini söyledikleri Arslan'ı yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları ifade edildi. TERÖRİSTLER KENDİLERİ PATLATTI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 23.00 da hastane önünde yaptığı açıklama, özel harekat timinin önemli görev yerine getirdiğini belirtirken, önemli bir bilgiyi paylaştı. Kurtulmuş, "“Özel Harekat görevlisi arkadaşlarımız ve güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımızın gösterdiği üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek, teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlamalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular.” dedi.

TUSAŞ tesislerine saldırıdan sonra çok sayıda ambulans geldi.

1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Teröristlerin taksiden iner inmez sivillere ateş etitiği görüldü. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu.

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) ilgili mahkemenin alacağı aksi karara kadar yasağı sürdürecek.

TUSAŞ tesisleri Ankara yakınlarında bulunuyor.