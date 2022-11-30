SON DAKİKA HABERİ: Tütün ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifi, yasalaştı

Son dakika haberi! Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.



Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.



Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak. Böylece bu telefonların IMEI numaları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...