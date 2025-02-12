SON DAKİKA HABERİ: Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını

SON DAKİKA HABERİ: Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gemide çıkan yangına müdahale ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını

Son dakika haberi! İstanbul’daki Tuzla Tersanesi’nde bir gemide yangın çıktı.

Yangın çıkan gemiden duman yükseldiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını - 1

Tersaneye giriş yapan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

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