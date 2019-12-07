SON DAKİKA HABERİ: Üç HDP'li belediye başkanı görevden alındı

SON DAKİKA HABERİ: Üç HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinin belediye başkanlarıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinin belediye başkanı da görevden alındı. Belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.

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