SON DAKİKA HABERİ: Üç HDP'li belediye başkanı görevden alındı
SON DAKİKA HABERİ: Üç HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinin belediye başkanlarıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinin belediye başkanı da görevden alındı. Belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.
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