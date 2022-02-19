Ukrayna Devlet Başkanı'ndan NATO'ya tepki

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'yı müttefiklerin desteği olsun ya da olmasın savunacaklarını söyledi. Kırım ve Donbas'ta işgal altındaki bölgelerin ukrayna'ya yalnızca barışçıl yollarla geri döneceğini belirtti.



Tehdidin yalnızca Ukrayna için değil tüm AB üye devletleri için de geçerli olduğunu dile getiren Ukrayna lideri "Umarım kimse Ukrayna'yı Batı ve Rusya arasında uygun bir tampon olarak düşünmüyordur." ifadelerini kullandı.



NATO'da olmak için kimseyi zorlamadıklarını da söyleyen Zelenski "Bombardıman başladıktan sonra müttefiklerimizin yaptırım uygulaması çok geç olur" ifadelerini kullandı.



Rus lider Putin'in ne yapmak istediğini bilmediğini de söyleyen zelenski "bu yüzden onunla görüşmeyi teklif ettim" dedi.



