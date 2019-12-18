SON DAKİKA HABERİ: Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarının 17'nci gününde yeni bir gelişme yaşandı.



Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Aramaların 7'nci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere Vadisi'nde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

1 ARALIK'TAN BERİ KAYIPLAR

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

VİDEO: KAYIP KİŞİLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ