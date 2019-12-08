SON DAKİKA HABERİ: Uludağ'da kaybolan amatör dağcılardan ilk iz (7.gün)

Son dakika haberi! Uludağ'da 7 gün önce kaybolan dağcılardan ilk iz...

1 Aralık'ta çıktıkları zirve yürüyüşünde kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı 202 kişilik ekip arıyor. Çalışmalarda jandarma ve AFAD'ın yanı sıra sivil arama kurtarma ekipleri de görev alıyor.

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.



İki arkadaşın Uludağ Milli Park gişelerinden giriş yaparken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ekipler kara ulaşımı sağlanamadığı için arama yapılamayan bölgelere helikopterle indirildi. Mağara ve dere yatakları ile kar kalınlığının arttığı noktalarda arama yapılıyor.

Arama çalışmalarının yedinci gününde aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.