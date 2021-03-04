SON DAKİKA HABERİ:  Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

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Hakkındaki ihraç kararının mahkeme tarafından iptaliyle İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Özdağ buradaki açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı başkanlık yarışına girmediğini belirtti.

İYİ Parti'nin CHP'nin uydu partisi haline geldiğini söyleyen Özdağ şu ifadelere yer verdi:

''Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu. Tekrar söylüyorum, bunun tartışması yok. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklıdır. Telefon rehberinizde örgütün üst düzey isimlerin numarası varsa, konuşmalarınız da ortaya çıktıysa, sen FETÖ'cüden öte, örgütle iç içe geçmiş bir kişisin. Ve Akşener, FETÖ ile iltisaklılarla beraber yürüyor. Akşener'in beni bir kere daha ihraç etmeye cesaretinin olmadığını biliyorum ancak ben itifa edecek kadar cesurum, ve kurucusu olduğum partiden istifa ediyorum''

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI



Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin kararı iptal etmiş ve Özdağ, İYİ Parti'ye 'adalet yerini buldu' paylaşımı ile geri dönmüştü.

