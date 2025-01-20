SON DAKİKA HABERİ: Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı. Karaman istifa açıklamasında, “Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadesine yer verdi. Bu istifayla birlikte, İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e geriledi.

SON DAKİKA HABERİ: Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
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Son dakika haberi! İYİ Parti’de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.

Konya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.

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