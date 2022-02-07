SON DAKİKA HABERİ... Üsküdar'da binada patlama: 4 yaralı

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İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.



Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "Üsküdar’da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: DOĞALGAZ KAYNAKLI



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de son durum hakkında NTV'ye yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR



NTV'ye konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise, "4 kişi yaralandı, birinin durumu daha ağır. Patlama sırasında evde olanların durumu ağır. Biri patlama nedeniyle binadan düşmüş" diye konuştu.

Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bomba sandıklarını söyledi.



Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

