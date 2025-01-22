Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı: 20 konteyner kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.