SON DAKİKA HABERİ: Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

ntv.com.tr 28.04.2021 - 15:03

SON DAKİKA HABERİ: Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı

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Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

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