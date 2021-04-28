SON DAKİKA HABERİ: Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı

ntv.com.tr 28.04.2021 - 15:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.
Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021