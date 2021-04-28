SON DAKİKA HABERİ: Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.