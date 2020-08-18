SON DAKİKA HABERİ: 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 226 gün sonra sonlandırıldı. Genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nün çevresi didik didik arandı. Ayrıca Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi düşürüldü dip taraması yapıldı. Ancak ne karada ne de suda Gülistan'a ait bir iz bulunabildi.

18.08.2020 - 16:16

SON DAKİKA HABERİ: 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

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Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde 13 gündür sürüyordu. 

Tunceli Valiliği çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Uzunçayır Baraj Gölü'nde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık bin 320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür.

Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır''

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