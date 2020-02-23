SON DAKİKA HABERİ: Van Valisi: Enkaz altında kimse kalmadı

SON DAKİKA HABERİ: İran'da meydana gelen Van'ın Başkale ilçesindeki sınır köylerinde hasara neden oldu. Depremde 4'ü çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti. Van Valisi Bilmez, "An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

ntv.com.tr 23.02.2020 - 12:29 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 12:52

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SON DAKİKA: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: 8 kişi yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: 8 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! 

İran'ın Türkiye sınırındaki Khoy bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi .

Deprem İran sınırında bulunun Van'da da yoğun bir şekilde hissedildi.

Sınıra yakın Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde can kaybı yaşandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremde dördü çocuk toplamda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini 18 yaralının da hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bilmez ayrıca enkaz altında kimsenin kalmadığı bilgisini paylaştı. 

Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları; 

Deprem Van'da da ciddi anlamda hissedildi. Can kaybına neden olacak şekilde bir hasar meydana geldi. Biz de biraz önce AFAD, jandarma ve Çevre Şehircilik birimlerimizle birlikte havadan inceleme yaptık. Biraz önce en çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır.

Her dört köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde dördü çocuk, üçü yetişkin olmak üzere bir kişi de Güvendik köyünde olmak üzere toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İlk bilgilere göre hastaneye sevkedilen 18 kişi mevcut. Bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan kaybı gördük. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

DEPREM BAŞKALE'Yİ VURDU

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