SON DAKİKA HABERİ: Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.



BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, "İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur" paylaşımında bulundu.