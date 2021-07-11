SON DAKİKA HABERİ: Van'da kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA HABERİ: Van'ın Muradiye İlçesi'nde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.07.2021 - 02:51

SON DAKİKA HABERİ: Van'da kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberi! Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla kaçak mültecilerin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda kaçak mültecinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.
Cesetler de morga kaldırıldı.

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