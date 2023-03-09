SON DAKİKA HABERİ: Vergi affı teklifi Meclis'te kabul edildi

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Yasayla, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak. 22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Vergi affı teklifi Meclis'te kabul edildi
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Son dakika haberi! Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergi, 2022 yılı içinde verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnaların yüzde 10'u kadar olacak.

Yurtdışından elde edilen kazançlardan da tek seferlik yuzde 5 oranında ek vergi alınacak. 22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak.

Yasayla ayrıca, devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan’dan 31 Mayıs 2023’e uzatılacak.

Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak. Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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