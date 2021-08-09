SON DAKİKA HABERİ: Yangınla mücadelede son durum (Bakan Pakdemirli'den açıklama)

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.

Milas'ta makilik alanda alevlerle mücadele ediliyor.

Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz.

270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor.

13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik.

Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.

9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.

Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak.

Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz.

Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.

Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız.

İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak