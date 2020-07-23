SON DAKİKA HABERİ: YAŞ kararları açıklandı

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.



Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.



35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

30 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ



YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı olan 2. Kolordu Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de bulunuyor.

GENERAL-AMİRAL SAYISINDA ARTIŞ



226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

Kararlar 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.