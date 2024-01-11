SON DAKİKA HABERİ: Yatırım dolandırıcılarana operasyon: 8'i Türk 73 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-13" operasyonunda 8'i Türk Vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Yatırım dolandırıcılarana operasyon: 8'i Türk 73 şüpheli yakalandı
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