SON DAKİKA HABERİ: Yıl sonunda bin hakim savcı alımı yapılacak

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Yıl sonunda bin hakim ve savcı alınacak.

Açıklamayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde konuşan Gül, "Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

Gül, "Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sizleri hakim - savcı olarak da görmek isteriz" diye konuştu.