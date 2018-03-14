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Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'ye hareketi öncesi Ankara'da açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Yıldırım, "ABD Başkanı'nın verdiği kararı bizim değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir" dedi.

Yıldırım, Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın şeker fabrikalarına talip olmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Tarım Bakanı sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyeldi. Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir, kastedilen budur" diye konuştu.

Başbakan, CHP'li Milletvekili Haluk Pekşen'in "Seçimler boykot edilmelidir” sözleriyle ilgili olarak, "Anamuhalefet partisi eğer iktidar alternatifiyse boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde yarar var" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN TILLERSON'I GÖREVDEN ALMASI NE ANLAMA GELİYOR?

