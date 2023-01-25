SON DAKİKA HABERİ: Yılın ilk MGK'sından İsveç'e NATO mesajı

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Son dakika haberi! Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından, son günlerde provokatif eylemlere sahne olan İsveç'e sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya üyelik sürecinde taahhütlerini yerine getirmeleri istendi.

"MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN HAREKET EDİLMELİ"

Türkiye'nin, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Buna mukabil NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş, PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.

"TEŞVİK VE HİMAYE EDENLER NEFRET SUÇUNA ORTAK"

Kur-an'ı Kerim'i hedef alan provokatif eylemlere de sert bir dille tepki gösterilen MGK açıklamasında "İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış, eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır" denildi.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

MGK açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı da vardı.

Terörle mücadelede ihtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı belirtilen açıklamada, bunun için gerekli irade ve hazırlığın tam olduğu vurgulandı.



"KIŞKIRTICI EYLEM VE SİLAHLANMA BÖLGEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı eylemleri nedeniyle Yunanistan'ın da uyarıldığı açıklamada, "Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemleri ile silahlanma gayretlerinin, bölgemizdeki gerilimi artırmanın ötesinde bir fayda sağlamayacağı belirtilmiş, Türkiye'nin milli güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye hiçbir surette müsaade edilmeyeceği hususu, bir kez daha kuvvetle vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

