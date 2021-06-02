SON DAKİKA HABERİ: Yol araması yapan time roketli saldırı

SON DAKİKA HABERİ... MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timine (METİ) timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Anadolu Ajansı 02.06.2021 - 10:04 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 10:07

SON DAKİKA HABERİ: Yol araması yapan time roketli saldırı

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