SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’dan Bodrum’a giden otobüs Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde devrildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. 3 kişi otobüs altından kurtarılmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
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