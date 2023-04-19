SON DAKİKA HABERİ: YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı

Son dakika haberi! Yüksel Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini internet sitesinde açıkladı.

YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

Karara göre, Cumhur İttifakı'na bağlı partiler tüm seçim bölgelerinde aday çıkarttı.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Yeniden Refah Partisi (YRP) 87 seçim bölgesinde yarışa girecek.



Millet İttifakı'nda ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti 16 ilde tek liste ile seçime girecek. 16 ilin 9'unda CHP, 7 ilde ise İYİ Parti tek başına seçime girecek. Böylece CHP 80 seçim bölgesinde, İYİ Parti ise 78 seçim bölgesinde yarışacak.

16 ilde tek liste ile seçime girecek CHP ve İYİ Parti, bu illerdeki oy pusulalarında, parti logosunun üstünde Millet İttifakı logosunun da yer alması talebiyle YSK'ya başvurdu. Ancak, YSK başvuruyu reddetti.



CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek, YSK'nın kararına "Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar." diyerek tepki gösterdi. Erkek, "İYİ Parti ile işbirliği yaptığımız 16 ilde Millet İttifakı unvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı 7'ye 4, oy çokluğuyla aldı. Ve yasal dayanağı olmayan bir karardır. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar." dedi.



Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi, etmemeleri halinde ise adaylıklarının kabul edilmemesi yönündeki başvurusunu da reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.



YSK'nın internet sitesinde açıklanan milletvekili kesin aday listesi şu şekilde;

Buna göre, Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.



Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...