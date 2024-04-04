SON DAKİKA HABERİ: YSK’dan Beykoz kararı: Yeniden sayım kararı iptal edildi, mazbata CHP’li adaya verilecek

BEYKOZ’DA YENİDEN SAYIM İPTAL EDİLDİ

Beykoz ilçesinde de oyların yeniden sayımına karar verilmişti ancak Yüksek Seçim Kurulu yeniden sayımı iptal etti.



Böylece ilçede CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbata almaya hak kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı!” dedi.



Çelik, Gaziosmanpaşa’da ise sayımın devam ettiği bilgisini paylaştı.



Çelik, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de ise itiraz süreçlerinin sürdüğünü söyledi.

ALAATTİN KÖSELER BİN 433 OY FARKLA KAZANDI



Beykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamladı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlendi.

İlçede sabah sabah saatlerinde oyların yeniden sayıldığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri almıştı.