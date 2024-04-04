SON DAKİKA HABERİ: YSK’dan Beykoz kararı: Yeniden sayım kararı iptal edildi, mazbata CHP’li adaya verilecek

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
İstanbul’un iki ilçesi, Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da seçim sonucuna AK Parti tarafından itiraz edildi.
GAZİOSMANPAŞA’DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Gaziosmanpaşa’daki seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı.
274 bin 897 oyun kullanıldığı ilçede aradaki oy farkının az olması ve geçersiz oyların fazla olması sebebiyle yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımına karar verildi.
Dün başlayan oy sayımı saat 23.00’te bitmişti. Oy sayımına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı.
BEYKOZ’DA YENİDEN SAYIM İPTAL EDİLDİ
Beykoz ilçesinde de oyların yeniden sayımına karar verilmişti ancak Yüksek Seçim Kurulu yeniden sayımı iptal etti.
Böylece ilçede CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbata almaya hak kazandı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı!” dedi.
Çelik, Gaziosmanpaşa’da ise sayımın devam ettiği bilgisini paylaştı.
Çelik, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de ise itiraz süreçlerinin sürdüğünü söyledi.
ALAATTİN KÖSELER BİN 433 OY FARKLA KAZANDI
Beykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamladı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlendi.
İlçede sabah sabah saatlerinde oyların yeniden sayıldığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri almıştı.
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