Son dakika haberi: YSK'nın yeni başkanı belli oldu (Muharrem Akkaya kimdir?)

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YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

YSK Başkanı Sadi Güven'in ve Yargıtay kontenjanından üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ile Danıştay'dan seçilen Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla YSK Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende ilk olarak görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay kontenjanından seçilen Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta ile Danıştay kontenjanından seçilen Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yemin etti.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden Başkanvekili Erhan Çiftçi, Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın, Kürşat Hamurcu ile yeni üyeler arasında YSK Başkanlığı için seçim yapıldı.



Gizli oyla yapılan seçimle Muharrem Akkaya, 11 Kurul üyesinden 8'inin oyunu alarak YSK'nın yeni başkanı oldu. Kurul üyesi Cengiz Topaktaş ise 3 oy aldı.



Süresi dolan Güven, seçim sonunda görevi Akkaya'ya devretti.



Akkaya, süresinin dolacağı 2023 Ocak ayına kadar YSK Başkanlığı görevini yürütecek.



Sadi Güven ve Muharrem Akkaya (soldan sağa)

SADİ GÜVEN VEDA ETTİ



YSK Başkanlığı'ndan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Sadi Güven, 7 yıllık başkanlığı süresince 8 seçim yapıldığını, yeni seçilen Akkaya'nın da tecrübeli bir isim olduğunu söyledi.



Kurul üyelerine, YSK çalışanlarına, siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Güven, gazetecilere de teşekkürlerini iletti.



"GÖREVİ ONURLU ŞEKİLDE BİTİRMEYİ DİLİYORUM"



YSK Başkanı Akkaya da 6 üyenin görev süresinin dolmasıyla yapılan seçimlerin ardından yeni üyelerin göreve başladığını hatırlattı.



YSK üyelerinin oylarıyla başkanlığa seçildiğini ifade eden Akkaya, "Ben de görevi onurlu şekilde bitirip başka meslektaşıma teslim etmeyi diliyorum. Sadi Güven gibi bir isimden görevi devralmaktan onur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Seçim güvenliğiyle ilgili yapılacakların ve ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine Akkaya, seçim süreci başladığında Kurulla birlikte gerekenin yapılacağını söyledi.



MUHARREM AKKAYA KİMDİR?



Muharrem Akkaya, 20 Eylül 1964'te Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989'da mezun olan Akkaya, Karabük'te hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hafik, Akkuş, Çerkeş, Batman, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akkaya, 2011'de Yargıtay üyeliğine, 8 Eylül 2016'da YSK üyeliğine seçildi.



Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi de olan Akkaya, evli ve üç çocuk babası.