SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 16 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var

Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı.



Larissa Valisi, şiddetli çarpışma sonucu yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını, ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.



Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.



Yerel basın, trende yaklaşık 350 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.