SON DAKİKA HABERİ: Yurt dışına uçuş tarihi belli oldu

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AnadoluJet'ten yapılan açıklamada, "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!" denildi.

AnadoluJet'in yurtdışı uçuş programı şöyle:

VİDEO: İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI