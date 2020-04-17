SON DAKİKA HABERİ: Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre, 59 ülkedeki 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için çalışma başlatıldı.

17.04.2020 - 07:53 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 08:53

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Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) mücadelede, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Fuat Oktay Fuat Oktay

Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, "Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Oktay, milletin azimli, devletin güçlü ve kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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