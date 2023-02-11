SON DAKİKA HABERİ: Yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

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Son dakika haberi!

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Hatay'daki 250 konutluk Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Mehmet Yaşar Coşkun

Yıkılan inşaatın müteahhidi dün Karadağ'a kaçmak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkeme tarafındanda cezaevine gönderildi.



Öte yandan bir soruşturma da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılarak 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...