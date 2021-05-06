SON DAKİKA HABERİ: Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü

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İstanbul Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinlerinin acil olarak tahliye edildiği belirtildi.

Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. Binanın daha önceden boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.