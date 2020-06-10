SON DAKİKA HABERİ: 10 Haziran 2020 Corona virüs tablosu: Türkiye'de son 24 saatte 17 can kaybı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 241 kişi ise iyileşti.

10.06.2020 - 20:31

SON DAKİKA HABERİ: 10 Haziran 2020 Corona virüs tablosu: Türkiye'de son 24 saatte 17 can kaybı

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük Corona virüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 746'a yükseldi. Bugün toplam 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Bugünkü 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 280, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 631” olduğunu ifade etti.

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