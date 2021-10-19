SON DAKİKA HABERİ: 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

SON DAKİKA HABERİ: ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 00:17 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 00:46

SON DAKİKA HABERİ: 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Son dakika haberi! Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, sabah bakanlıkta olmaları bekleniyor.

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