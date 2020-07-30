SON DAKİKA HABERİ: 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı, 3'ü söndürüldü
SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
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