SON DAKİKA HABERİ: 17 Aralık kumpas davasında karar onandı
SON DAKİKA HABERİ: İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanıklı davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.
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DHA 11.06.2020 - 15:52| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 15:55
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