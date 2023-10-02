SON DAKİKA HABERİ: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2007’de Dağlıca Köyü’nde 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin de yaralandığı saldırının planlayıcısı “Aslan Çele” kod adlı Müzdelif Taşkın’ı Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu ve 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı “Aslan Çele” kod adlı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi - 1

DAĞLICA’DA 12 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Hakkari’nin Dağlıca Köyü’nde 2007 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 12 asker şehit düşmüş, 16 asker de yaralanmıştı

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