SON DAKİKA HABERİ: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu ve 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı “Aslan Çele” kod adlı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi.
DAĞLICA’DA 12 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Hakkari’nin Dağlıca Köyü’nde 2007 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 12 asker şehit düşmüş, 16 asker de yaralanmıştı
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