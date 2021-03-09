SON DAKİKA HABERİ: 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 17:24

SON DAKİKA HABERİ: 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Son dakika haberi! 

28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. 

Sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr  üzerinden ulaşabilirsiniz. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

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