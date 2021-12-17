2022 Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

SON DAKİKA HABERİ: 2022 yılı Merkezi Hükümet Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da yasalaştı

Haberler 17.12.2021 - 22:58 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 23:25

2022 Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

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Son dakika haberi! 2022 bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul'daki oylamaya 516 milletvekili katıldı. 326 milletvekili kabul oyu kullanırken, 190 milletvekili ise ret oyu kullandı. Böylece 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşmış oldu.

Yasayla, hükümete 1 trilyon 751 milyar liralık bütçe sağlanmış oldu. Bütçede en büyük pay sağlık ve eğitime ayrıldı. Sağlık 304 milyar lira, eğitime ise 278 milyar lira bütçeden pay aldı.

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