SON DAKİKA HABERİ: 21 ildeki DAEŞ operasyonlarında 100 kişi yakalandı (Eylem hazırlığındaydılar)
SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yurt genelinde terör örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili olarak "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.