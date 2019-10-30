SON DAKİKA HABERİ: 21 ildeki DAEŞ operasyonlarında 100 kişi yakalandı (Eylem hazırlığındaydılar)

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yurt genelinde terör örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili olarak "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı" dedi.

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30.10.2019 - 13:00 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 13:18

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