SON DAKİKA HABERİ: 28 Mayıs Türkiye Corona virüs tablosu

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı ve 1182 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti.



Toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979 ve vefat sayısı 4 bin 461 oldu.



Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 339 ve iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" ifadelerini kullandı.