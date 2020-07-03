SON DAKİKA HABERİ: 3 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 172 vaka
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte bin 172 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor." açıklamasında bulundu.
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