SON DAKİKA HABERİ: 31 ilde uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

04.05.2020 - 00:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 00:08

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"Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım"

Son dakika haberi! Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 31 ilde başlayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

31 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar ise devam ediyor. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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