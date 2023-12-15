SON DAKİKA HABERİ: 4 Aralık’ta etkisiz hale getirilen terörist Murat Karayılan’ın koruması çıktı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın koruması olduğunu açıkladı.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği bilinmeyen PKK mensubunun, DNA testi sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, teröristin, Karayılan’ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.



Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.” ifadesini kullandı.

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