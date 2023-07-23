5 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker,  2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa’nın silahlılarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu teröristler etkisiz hale getirildi
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Tunceli’de 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, “Farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.” dedi.

Bakan Yerlikaya, teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini de söyledi.

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