SON DAKİKA HABERİ: 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

19.06.2021 - 18:22 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 19:17

SON DAKİKA HABERİ: 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

İlişkili Haberler

Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

DSÖ'den Sinovac aşısına onay

DSÖ'den Sinovac aşısına onay

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

NTV YAYININDA DEPREM ANI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...