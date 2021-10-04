SON DAKİKA HABERİ: 7 eski general cezaevinde kalacak

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28 Şubat davasında hüküm giyen 7 eski general cezalarını cezaevinde çekecek...

Davada müebbet hapis cezası alan Eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulundu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı.



Raporda, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı bulgusuna ulaşıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu yedi general tutuklanarak cezevinde gönderilmişti.



Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüştü. Rütbeleri sökülen eski generaller sağlık durumlarını gerekçe göstererek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulumuştu.

21 MÜEBBET

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 21 sanık müebbet hapis cezası almıştı.