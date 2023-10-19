74 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.



Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Bazı şehirlerde yakalanan ruhratsız silahlar ve gözaltına alınan sayıları şöyle;

İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Adana’da 142 tabanca, " uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.



İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Mersin’de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.