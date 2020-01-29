SON DAKİKA HABERİ: AA: Rejim güçleri İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi

Son dakika haberi! Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Maarratünnuman ilçe merkezi, Esad güçlerince ele geçirildi.



Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda gün içinde 15 yerleşimi ele geçirerek, en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın merkezini kuşatmaya almıştı.



MAARRATÜNNUMAN'IN ÖNEMİ



İdlib’in en büyük ilçesi Maaratünnuman, ekim 2012'de muhaliflerin eline geçti.



İç savaş öncesi ilçede yaşayan 300 bin civarı sivil, rejim ve destekçilerinin kasım 2019'dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti.



İdlib'in güneyinde, il merkezine 40 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı Devleti döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor.



Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan ve ilçenin içinden geçen M5 karayolu, Maaratünnuman'ın stratejik önemini artırıyor.

